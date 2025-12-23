Tiryakilere Kötü Haber: Sigaraya Yılbaşı Zammı! İşte Yeni Fiyatlar

Yılbaşıyla birlikte sigara fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Artan vergi yükü ve maliyetler nedeniyle hazırlıklar sürerken, sektör temsilcileri sigarada paket başına en fazla 5 TL’lik artışın gündemde olduğunu belirtiyor.

Tiryakilere Kötü Haber: Sigaraya Yılbaşı Zammı! İşte Yeni Fiyatlar
Yeni yıla sayılı günler kala, sigara kullananları yakından ilgilendiren zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Özel Tüketim Vergisi başta olmak üzere vergi oranlarındaki artış ve yükselen üretim ile dağıtım maliyetlerinin, yılbaşından itibaren fiyatlara yansıtılması öngörülüyor. Bu kapsamda sigara fiyatlarının 2026’ya zamla girmesi bekleniyor.

Sigara fiyatlarına ilişkin açıklama, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’dan geldi. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılbaşında sigaraya zam uygulanacağını duyurdu.

ÖTV ARTIŞI BEKLENİYOR

Erol Dündar, sigara fiyatlarındaki artışın temel nedeninin yılbaşında yürürlüğe girecek ÖTV düzenlemesi olduğunu belirtti. ÖTV oranlarının henüz netleşmediğine dikkat çeken Dündar, zam oranlarının kesinleşmesi için resmi açıklamaların beklendiğini söyledi.

Elips Haber’e yaptığı değerlendirmede Dündar, “Vergi artışları ve maliyetler fiyatları doğrudan etkiliyor. Ancak net rakamları konuşabilmek için ÖTV oranlarının açıklanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA 5 TL ARTIŞ GÜNDEMDE

ÖTV düzenlemesinin ardından zam oranlarının daha netleşeceğini belirten Dündar, mevcut tabloya ilişkin öngörüsünü de paylaştı. Dündar, “Mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında, alkollü içkilerde yüzde 15 ila 20 arasında, sigarada ise paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış söz konusu olabilir” dedi.

Resmi açıklamaların ardından sigara gruplarının yeni fiyat listelerini açıklaması beklenirken, tiryakiler yılbaşından sonra raflardaki etiketlerin değişmesine hazırlanıyor.

Kaynak: Elips Haber

