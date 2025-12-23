Risk İştahı Artıyor, Dolarda Zayıflama Sinyali

Döviz piyasalarında haftanın yeni işlem gününde yatay görünüm öne çıkarken, dolar/TL 42,82 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda risk iştahının artması ve ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine ilişkin beklentiler, dolar endeksindeki gerilemeyi destekliyor.


Dolar/TL, haftanın yeni işlem gününe yatay bir görünümle başladı. Dün dar bir bantta hareket eden kur, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 42,8145 seviyesinden tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla dolar/TL 42,8280 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 50,5730 seviyesine yükselirken, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 57,9070 seviyesinde bulunuyor.

Euro ve sterlindeki yükseliş, dolar karşısındaki küresel zayıflama eğiliminin yurt içi piyasalara da yansıdığını gösteriyor.

DOLAR ENDEKSİNDE GERİ ÇEKİLME

Küresel piyasalarda dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 98,2 seviyesine geriledi. Yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik süregelen iyimser hava ile hisse senedi piyasalarında yıl sonu rallisi beklentileri, yatırımcıların dolara olan talebini azaltıyor.

FED BEKLENTİLERİ DOLARI BASKILIYOR

ABD Merkez Bankasının (Fed) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine gideceğine yönelik beklentilerin güçlü kalması da dolar endeksindeki düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu beklentiler, küresel risk iştahını artırırken güvenli liman talebini zayıflatıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin verilerin izleneceğini belirtiyor. Yurt dışında ise ABD’de açıklanacak Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

