THY'nin reklam giderleri de uçtu: 3 ayda 1 milyar 88 milyon TL harcandı!

2023 yılında reklam için 4,6 milyar TL harcayan THY'nin reklam harcamaları katlandı. Kurumun 2024’ün ilk çeyreğinde 1 milyar 88 milyon TL’lik reklam harcaması yaptığı ortaya çıktı.

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THY'nin reklam giderleri de uçtu: 3 ayda 1 milyar 88 milyon TL harcandı!

Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkına yapılan zamla gündeme gelen THY’nin reklama da para saçtığı öğrenildi. Yöneticilerine 102 bin TL huzur hakkı ödediği belirtilen kurumun yalnızca üç aylık reklam harcamasının 1 milyar TL’yi aştığı ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; THY’nin 2024’ün ilk çeyreğine yönelik mali tabloları hazırlandı. Kurumun Ocak-Mart 2024 döneminde reklam için yaptığı harcama, Ocak-Mart 2023 dönemine göre yüzde 64,1 arttı.

HARCAMA KATLANDI

2023 yılında reklam ve tanıtım için 4 milyar 694 milyon TL harcayan THY, 2024 yılının ilk çeyreğinde reklam ve tanıtım için 1 milyar 88 milyon TL kullandı. Reklam ve tanıtım için 2024’ün ilk çeyreğinde kullanılan para, 663 milyon TL reklam harcamasına imza atılan 2023 yılının aynı dönemini 1,6’ya katladı.

THY’nin reklam ve tanıtım için ödediği tutarda yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti. 2015’te 563 milyon TL, 2017’de 910 milyon TL, 2019 yılında ise 994 milyon TL olan THY’nin reklam harcaması, Ocak 2021-Mart 2024 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2021: 696 milyon TL

• 2022: 1 milyar 847 milyon TL

• 2023: 4 milyar 694 milyon TL

• 2024 (Ocak-Mart): 1 milyar 88 milyon TL

THY’nin, Ocak-Mart 2024 dönemine yönelik diğer bazı gider kalemlerine de mali raporda yer verildi. Kurumun üç aylık kira gideri 323 milyon TL, müşavirlik ve danışmanlık gideri ise 223 milyon TL olarak gerçekleşti. Bakım için kullanılan kaynak ise kayıtlara 7 milyar 911 milyon TL olarak geçti. Kurumum çağrı merkezi hizmet alımı için kullandığı kaynağın ise 225 milyon TL olduğu bildirildi.

HUZUR HAKKI DÖRT KERE ZAMLANDI

THY’de Mart 2022’de 25 bin TL olan huzur hakkı, iki yılda dört kere zamlanarak 102 bin TL’ye ulaştı. Kurumdaki huzur hakkı, bazı dönemlerde şöyle ifade edildi:

• Temmuz 2022: 36 bin 837 TL

• Ocak 2023: 44 bin 205 TL

• Temmuz 2023: 62 bin 329 TL

• Ocak 2023: 102 bin TL

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