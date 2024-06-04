İsrail’e petrol taşımakla suçlanıyor: Bakan, SOCAR’la anlaşmanın uzatıldığını duyurdu

7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırıları süren İsrail ile yapılan ticaret kamuoyunca tepkilere neden oluyor. Son olarak İsrail ile ticaretin tamamen bittiği açıklansa da kamuoyuna sürdüğüne yönelik belgeler paylaşılıyor. Bu ticareti devam ettirmekle suçlanan firmalardan biri de Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) oldu. SOCAR'ı İsrail’e ham petrol sattığını gerekçe göstererek protesto eden Filistin İçin Bin Genç grubundan 13 kişinin gözaltına alınmış; bu ticaret iddiası daha çok gündeme gelmişti. Gözaltına alınan gençlerse bugün serbest bırakıldı.

‘KONTROL EDEMİYORUZ’ SAVUNMASI

Tepkilerin odağındaki şirketse yaptığı açıklamada ticareti yalanlarken protesto eden gençleri de hedef almıştı. Açıklamada, “SOCAR'dan temin edilen ham petrolün hangi ülkelere sevk edildiği ve hangi amaçla kullanıldığına dair tarafımızca bir kontrol ve müdahale mümkün olmamaktadır” denilmişti.

TEPKİ DE ÇEKSE ANLAŞMA UZATILDI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), SOCAR’la olan anlaşmayı uzattı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi Genel Müdürü Lidya Salahova, 2024 yılı sonunda sona erecek doğal gaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını öngören anlaşmaya imza attı. Fidan ayrıca, SOCAR Başkanı Rövşen Necef ile doğal gaz teslimi ve takasına ilişkin 4 anlaşma imzaladı.

BAKAN 'MÜJDE'Yİ DUYURDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakü seyahatimizde, geçtiğimiz ay İstanbul'da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikayıl Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık. BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan'a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Ayrıca BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğalgaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını da imza altına aldık."

Bakü seyahatimizde, geçtiğimiz ay İstanbul’da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Mikail Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması’nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık.



BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye… pic.twitter.com/Hq7VEwwv3y — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 4, 2024

Kaynak: AA