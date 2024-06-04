Tasarruf iktidarın konak sevdasına işlemedi: 24 konak için 3.2 milyar lira harcandı!

Tasarruf tedbirlerinin açıklandığı 17 Mayıs’tan 13 gün sonra Hakkari Çukurca Hükümet Konağı için 143 milyon 252 bin liralık sözleşme yapıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Manisa Selendi Hükümet Konağı içinse 22 Mayıs 2024’te 94.8 milyon liralık sözleşme imzalandı. Tasarruf tedbirleri henüz açıklanmamışken ihale sürecinde olan Şanlıurfa Siverek hükümet konağı için 202 milyon 490 bin lira, Balıkesir Altıeylül hükümet Konağı için 147 milyon lira, Hatay merkez hükümet konağı içinde 513 milyon liralık devletin kasasından çıktı. Genelgeye rağmen konakların yapım ihaleleri iptal edilmedi.

Hatay Merkez hükümet konağı ihalesi 18 Mart’ta yapıldı ancak sonuç ilanı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda 17 Mayıs’ta açıklandı. İhale sonucunda 513 milyon liralık sözleşme imzalandı. Kahramanmaraş Nurhak Hükümet Konağı için 22 Mart’ta 85 milyon liralık sözleşme yapıldı. Balıkesir Altıeylül Hükümet Konağı için 25 Nisan’da 147 milyon TL, Elazığ Ağın Hükümet Konağı için 24 Nisan’da 45 milyon lira Şanlıurfa Siverek Hükümet Konağı için 15 Mayıs’ta 202 milyon 490 bin lira ödendi. 2024’ün ilk beş ayında 24 konak sözleşmesi imzalandı. İlk beş ayda hükümet konakları için 3 milyar 245 milyon TL ödendi. Hala ihale sürecinde olanlar da var.

Konak ihalelerinin ikisi Kamuda Tasarruf Genelgesinin ardından imzalandı.