Temu'dan Alışveriş Yapanlara Kötü Haber

ABD ile Çin arasında artan ticaret gerilimi, e-ticaret sektörüne de yansıdı. ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 145'e varan gümrük vergisi uygulamaya başlaması, Çin merkezli online alışveriş platformu Temu'yu yeni bir fiyat düzenlemesine yöneltti. Şirket, maliyetlerdeki artış nedeniyle zam kararı aldı.

Temu'dan Alışveriş Yapanlara Kötü Haber

Temu ve Shein gibi Çin merkezli e-ticaret devleri, artan vergi yükü karşısında Amerika pazarında fiyatlarını yeniden değerlendirmeye başladı. Her iki platformdan yapılan açıklamalarda, gümrük vergilerinin operasyonel giderleri ciddi ölçüde artırdığı, bu nedenle fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiği ifade edildi.

ZAMLAR 25 NİSAN'DA UYGULANACAK

Şirket açıklamalarına göre, güncellenmiş fiyatlar 25 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Ancak zam oranlarına dair henüz net bir rakam paylaşılmış değil. Temu, artan maliyet baskısı nedeniyle fiyatları yeniden şekillendirme kararı aldıklarını vurguladı.

UZMANLAR UYARDI: UYGUN FİYAT DÖNEMİ KAPANIYOR

Uzmanlara göre, ABD pazarında uzun süredir devam eden düşük maliyetli ürün döneminin sonuna geliniyor. Yapılan değerlendirmelerde, gümrük vergilerinin tüketici fiyatlarına doğrudan yansıyacağı ve ekonomik e-ticaret alışverişlerinin eski avantajlarını kaybedebileceği öngörülüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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