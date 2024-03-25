Telekomünikasyon devinden kötü haber! Yüzlerce çalışanının işine son verdi...

İsveçli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Ericsson, küresel maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak personel sayısını azaltma kararı aldı.

Telekomünikasyon devinden kötü haber! Yüzlerce çalışanının işine son verdi...

Ericsson, küresel maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak personel sayısını azaltma kararı aldı. İsveçli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi, siparişlerin azalması sebebiyle İsveç'te 1200 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu. Şirket, kritik olan yatırımlarını sürdürmeye devam ederken, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla bu adımı atmaya karar verdiğini açıkladı.

Sendikalarla Görüşmeler Başladı

Faaliyetlerde verimliliği artırmaya yönelik girişimlerin 2024 boyunca devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Süregelen küresel girişimlerin bir parçası olarak Ericsson, İsveç'te yaklaşık 1200 kişiyi işten çıkaracak. Şirket, sendikalarla görüşmelere başlamıştır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 2024’te zor bir mobil ağ pazarı ve müşterilerin temkinli davranması nedeniyle sipariş hacimlerinde daha fazla düşüş beklendiği de belirtildi.

Şirket, 2023 başında da maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak dünya çapında 8 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuş ve bu kapsamda İsveç'te 1400 çalışanın işine son verilmişti.

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