AKP'ye yakın medya manşetten duyurdu: Zenginlerden servet vergisi alınsın

Türkiye'de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı devam ederken birçok vatandaş ise açlık sınırının altında yaşıyor. SASA'yı bünyesinde barındıran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'na göre Türkiye'de servet vergisine ihtiyaç var.

AKP'ye yakın medya manşetten duyurdu: Zenginlerden servet vergisi alınsın

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun açıklamaları AKP'ye yakın haber siteleri tarafından manşetten duyuruldu. SASA'yı bünyesinde barındıran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Bence bu dönemde 'Servet Vergisi'ne ihtiyaç var" dedi. Erdemoğlu, "Varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde 1 Servet Vergisi alınsın" teklifinde bulundu.

Ekonomim Gazetesi'nden Vahap Munyar'a konuşan Erdemoğlu, yüzde 1'lik servet vergisiyle 150 milyar dolarlık bir kaynağın toplanabileceğini ve bunun da İstanbul depremine hazırlık için kullanılabileceğini söyledi.

Erdemoğlu, "Bence bu dönemde “Servet Vergisi”ne ihtiyaç var. Varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan herkesten yüzde 1 Servet Vergisi alınsın. Servet Vergisi kapsamına dahil olanların varlıklarının 6 milyon liralık kısmı da muafiyet kapsamına girsin" dedi.

Toplanacak 150 milyar doların bütçe dışında, şeffaf, denetime tabi ayrı bir fonda tutulması gerektiğini dille getiren Erdemoğlu, "50 milyar doları 6 Şubat depremi kapsamından 11 ilimize harcansın. 100 milyar dolar da başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin kentsel dönüşümü için kullanılsın. Yüzde 1 veya 2’lik Servet Vergisi kimseyi zorlamaz. 1 milyar dolarlık şirketi olan, yüzde 1’den 10 milyon doları 24 ayda rahatlıkla öder" diye konuştu.

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