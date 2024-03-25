Bubble tea, dünya çapında fenomene dönüşüyor

Hem büyük ölçekli işletmelerin hem de girişimlerin katkısıyla yeni ürünlerin dahil edildiği içecek pazarı günden güne büyüyor. Mordor Intelligence’ın açıkladığı veriler, 2023’ü 3,56 trilyon dolarla kapatan küresel içecek pazarının 4 yıl sonra 4,39 trilyon dolara ulaşacağına işaret ediyor. Dünya genelinde popülerleşen içecekler de sektörel ivmenin yükselmesini tetikliyor. Bunlar arasında globalde hızla yaygınlaşan yeni nesil bir içecek olan bubble tea öne çıkarken yerli marka Bobajoy, üretim kapasitesini artırarak bubble tea’nin yalnızca ülkemizde değil, farklı kıtalarda da potansiyeline ulaşmasını destekliyor. Çanakkale'de yeni bir fabrika kurma hazırlığı yapan marka, böylece Dünya’daki sektör liderlerinden biri olmayı hedefliyor.

“Bubble tea, Türkiye’de son 5 yılda yaygınlaştı”

Bobajoy’un Kurucu Ortağı Sabri Eyüp Küçük, “Bubble tea, bugün dünyada oldukça popüler bir ürün. Türkiye’de de yatırımlarımızla beraber özellikle son 5 yılda yaygınlaşmış durumda. Bu içecek, genel olarak çocuk ve gençlere hitap etse de farklı yaş gruplarının da beğenerek tükettiğini söyleyebilirim. Ben ve ortağım Şiar Turan uzun süren araştırmalar ve seyahatlerimiz sonucunda bu ürünün ülkemiz pazarında da sevileceğini düşünerek bir adım attık. 2015’te kurduğumuz markamız ile yalnızca Türkiye pazarını domine etmekle kalmıyor, aynı zamanda 40’tan fazla ülkeye de ihracat gerçekleştiriyoruz. Bubble tea’nin gün içinde tükettiğimiz pek çok meşrubat kadar popüler olacağını öngörüyoruz. Biz de yeni fabrikamızla beraber pazar payımızı küresel pazarda daha da büyüteceğiz” dedi.

“Yılda 50 milyon bardak bubble tea üretiyoruz”

Bubble tea üretim kapasitelerine dair bilgiler veren Bobajoy Kurucu Ortağı Sabri Eyüp Küçük, “2 fabrikamızda 200’ü aşkın çalışma arkadaşımızla birlikte kesintisiz bir üretim gerçekleştiriyoruz. Yıllık ortalama 50 milyon bardak bubble tea üretimi kapasitemiz mevcut. Türkiye haricinde 40’’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bubble tea sektöründe dünyada fark yaratmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Hedefimiz dünyanın en büyük üreticisi olmak. Bu gayeye ulaşabilmek için Çanakkale’de yeni bir fabrika kurma hazırlığındayız. Ayrıca, bir ilki temsil eden ve patenti alınmış olan özel bir ürün dahil olmak üzere, toplamda iki yeni ürün ve marka daha yarattık. Böylece, dünya pazarındaki yerimizi sağlamlaştıracağız. Özellikle Avrupa ve Amerika'da güçlü bir varlık göstereceğiz. Uluslararası pazarda rekabet avantajı kazanacağız. Bugün, ürünlerimizi Türkiye’de 5 bini aşkın noktada çocuklar ve gençler ile buluşturuyoruz. Bubble tea’yi Uzak Doğu’dan çıkıp ülkemizde harmanlanarak dünyaya tekrar yayılan kültürel bir lezzete dönüştüreceğiz.”