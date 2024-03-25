Gate Group, İtalya’da VASP lisansı aldı

Lisans ayrıntılarının tamamı Organismo Agenti e Mediatori'sine (OAM) kayıtlarında PSV150 kayıt numarası ile ulaşılabiliyor.

Gate Group'un Uyumluluk Çabaları Küresel Büyümeyi Destekliyor

Gate Group, son yıllarda şirketin güvenlik, şeffaflık ve mevzuat uyumluluğuna odaklanan küresel genişleme stratejisinin bir sonucu olarak uyumluluk ve iş geliştirme alanında önemli ilerleme kaydetti.

Gate Group'un kurucusu ve CEO'su Dr. Lin Han: ”Küresel dijital varlık düzenleme ortamının büyüdüğünü görüyoruz. Küresel stratejimizle uyumlu olarak, kullanıcıları koruyan, güvenli, adil ve dürüst uygulamalar sağlayan önlemleri benimsiyoruz. Bir teknoloji olarak, kripto para biriminin herkese fayda sağlama konusunda muazzam bir değeri ve potansiyeli var. Yeterli koruma önlemleri, bu teknolojinin ön planda kalmasını sağlamak için endüstri bütünlüğünün korunmasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Gate Group dünyanın geri kalanında birçok uyum adımı atmış durumda.

• Hong Kong: Dijital para birimleri saklama hizmetleri sağlamak için TCSP lisansı.

• Cebelitarık: Dijital para birimleriyle ilgili komisyoncu/satıcı ve saklama hizmetleri sağlamak için DLT lisansı, hayırseverlik faaliyetlerinde bulunmak için Cebelitarık Yardım Komisyonu onayı.

• Malta: Kripto para birimi değişimi, On-ramp and off-ramp ve saklama hizmetleri için Sınıf 4 Sanal Finansal Varlık Hizmet Sağlayıcı lisansı.

• Litvanya: Dijital para birimi değişim operatörü ve saklayıcısı olarak hizmetlerin sağlanmasına olanak sağlayan VASP lisansı.

• Dubai DMCC: Kripto para birimleriyle ilgili tescilli ticaret hizmetleri lisansı.

• İtalya: Kripto para birimi değişimi ve cüzdan hizmetlerinin sağlanmasını sağlayan VASP lisansı.

• Bahamalar: Dijital varlık işine girmek, dijital varlıktan fiat para birimine geçiş yapmak, bir veya daha fazla dijital varlık değişimi sunmak ve dijital varlık transfer hizmetleri sunmak için SCB onayı.

• Avustralya: VASP olarak AUSTRAC lisansı.

Yapılan açıklamada, Gate Group’un dijital varlık endüstrisinde lider olma yolunda dünya çapındaki kullanıcılarına olağanüstü hizmetler sunmaya kendini adadığı belirtilirken kullanıcı ve güvenlik odaklı platformları, mevzuat uyumluluğu yaklaşımı ve uyarlanabilirliğiyle, sürekli gelişen dijital varlık ekosistemi için iyi bir donanıma sahip olduklarının altı çizildi.