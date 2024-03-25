Asya'nın yeni 'milyarderler' başkenti: Mumbai! New York ve Londra ile yarışıyor

Merkezi Şanghay'da bulunan Hurun Araştırma Enstitisünün raporuna göre, 92 milyarder ile Pekin'i geçen Mumbai, Asya kıtasındaki en çok milyardere sahip olan şehir oldu.

New York'ta 119, Londra'da 97 milyarder bulunurken, Mumbai 92 milyarder ile dünya çapında üçüncü sıraya yerleşti.

Hindistan genelinde toplam 271 milyarder bulunurken Mumbai ekonomisi 2023'te yüzde 7,5 büyüdü.

Ülke bazlı değerlendirmelerde Çin, 814 milyarder ile listenin başında bulunurken, bu sayının 2022'ye oranla 155 kişi azaldığı gözlemlendi. ABD ise 800 milyarder ile ülke milyarder sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.