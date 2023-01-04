TCDD'den yüksek hızlı tren fiyatlarına zam
TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) biletlerinin fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam yaptı. İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 215 TL’den 248 TL’ye çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yüksek hızlı tren (YHT) biletlerinin fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam yaptı.
Yapılan zamla İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 215 TL’den 248 TL’ye yükselirken, Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 120 TL’den 141 TL’ye, Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 95 TL’den 110 TL’ye, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı da 140 TL’den 161 TL’ye, Ankara-Konya biletleri ise 95 TL'ten 112 TL’ye çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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