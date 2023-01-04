TCDD'den yüksek hızlı tren fiyatlarına zam

TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) biletlerinin fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam yaptı. İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 215 TL’den 248 TL’ye çıktı.

TCDD'den yüksek hızlı tren fiyatlarına zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yüksek hızlı tren (YHT) biletlerinin fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam yaptı.

Yapılan zamla İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 215 TL’den 248 TL’ye yükselirken, Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 120 TL’den 141 TL’ye, Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 95 TL’den 110 TL’ye, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı da 140 TL’den 161 TL’ye, Ankara-Konya biletleri ise 95 TL'ten 112 TL’ye çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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