Gram altında peş peşe rekor seviyeler

Altın, Fed'in şahin duruşunu yumuşatacağına dair spekülasyonların artması ve resesyon uyarılarının güvenli liman desteği sağlamasıyla yükselişini dördüncü güne taşıdı. Gram altın 1120 TL ile yeni rekor seviyesini gördü.

Gram altında peş peşe rekor seviyeler

Altın, tahvil getirilerinde yaşanan düşüşün değerli metalin cazibesini artırmasıyla yükselişini dördüncü güne taşıdı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre spot altın bir önceki seansta yüzde 0,9 artışla Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesinden kapanması sonrası Çarşamba günü ons başına 1850 dolara ulaştı.

Gram altın da 1.120 TL'yi üstünü görerek rekor tazeledi.

Fed’in şahin duruşunu yumuşatacağına dair spekülasyonlar, 2022’yi neredeyse değişmeden bitiren ve doların Kasım başından itibaren gerilemesi altının destek bulmasında etkili olan faktörlerin başında geliyor.

Son günlerde büyük ekonomiler için daha yoğun şekilde seslendirilen resesyon uyarıları ve Çin’de önlemlerin hafifletilmesiyle yaşanan şiddetli virüs dalgası da değerli metale güvenli liman talebini artırıyor.

Bu hafta ücret baskılarının hafiflediğine dair ABD istihdam verileri takip edilecek. Sıkı işgücü piyasası enflasyonu güdüleyen önemli bir güç haline gelirken Fed’in on yıllardır en agresif sıkılaştırma döngüsünü gerçekleştirmesine neden olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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