Tava ciğer sevenlere kötü haber: Fiyatı uçuşa geçti!

Edirne'ye gelenlerin tadına bakmadan şehirden ayrılmadığı tava ciğerinin tavan fiyatına yüzde 33 zam yapılarak 160 lira oldu.

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Tava ciğer sevenlere kötü haber: Fiyatı uçuşa geçti!

Gastronomi turizminin başlıca ürünlerinden olan coğrafi işaretli Edirne’nin meşhur tava ciğerine de tavan fiyata yüzde 33 zam geldi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin aldığı karara göre, ciğerin porsiyon fiyatı 140 ila 160 lira arasında değişen fiyatlarda satılmaya başlandı.

"DÜŞÜRMEK GEREK"

En son 5 ay önce zam yapıldığını ifade eden bazı tava ciğer ustaları, fiyatları yüksek tutarak vatandaşları zorlamanın anlamının olmadığını belirterek, olanı da düşürmek gerektiğini söyledi.

Tava ciğer sevenlere kötü haber: Fiyatı uçuşa geçti! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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