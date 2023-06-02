Dış ticaret açığı kara deliğe dönüştü!

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Mayıs ayında ihracat yıllık 14,4 oranında artışla 21,7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 16 artışla 34,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 19 artışla 12,7 milyar dolar oldu.

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Dış ticaret açığı kara deliğe dönüştü!

Ticaret Bakanlığı mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında ihracat yıllık 14,4 oranında artışla 21,7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 16 artışla 34,3 milyar dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 19 artışla 12,7 milyar dolar oldu.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI DÜŞTÜ

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 0,9 puan azalarak yüzde 63,1 olarak gerçekleşti.Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,1 puan azalarak yüzde 70,1 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,6 puan azalarak yüzde 77,4 olarak gerçekleşti.

MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 810 milyon dolar), ABD (1 milyar 307 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 51 milyon dolar) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,5 oldu.

MAYIS AYINDA EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE RUSYA

Mayıs ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; Rusya Federasyonu (4 milyar 575 milyon dolar), Çin (4 milyar 347 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 672 milyon dolar) oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 60 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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