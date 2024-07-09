Taşınacaklar Yandı! Nakliye Fiyatları Dudak Uçuklattı: 40 Bin TL'den Başlıyor

Şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatlarında artış yaşanıyor. Büyükşehirlerde nakliye fiyatları 40 bin liradan başlarken, taşınma maliyeti ise en az 100 bin lirayı buluyor.

Taşınacaklar Yandı! Nakliye Fiyatları Dudak Uçuklattı: 40 Bin TL'den Başlıyor

Nakliye firmaları artan talepler doğrultusunda şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatlarını artırdı. İzmir'de en düşük nakliye fiyatı 18 ve 20 bin TL'den başlarken, bu rakamlar; 1+1, 2+1, 3+1 ve eşyaların fazlalığına göre değişebiliyor. Fiyatlar, şehir içinde yine 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İzmir'den; Bursa, Ankara ve İstanbul gibi kentlere ise nakliye fiyatları 40 bin TL'den başlayarak 50 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

TAŞINMA MALİYETİ EN AZ 100 BİN TL

Öte yandan, şehir içinde bir evden başka bir eve taşınmak isteyen kiracı; kira, depozito, emlakçı bedeli, nakliye, boya masrafı ve diğer masraflarla en az 100 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

KİLOMETREYE GÖRE FİYAT ARTIYOR

Nakliyeci Muharrem Kayıran da, fiyatların şehir içi ve şehir dışı olarak kilometreye göre arttığını söyledi. Kayıran, "Tahmini en düşük fiyat şehir içi 18-20 bin TL civarında değişiyor. Şehir dışı fiyatlarda değişir. Biz buradan eleman göndermek zorunda kalırsak, buradaki elemanın yevmiyesini iki katı vermek zorundayız. İzmir'den Bursa'ya fiyat en az 40 bin lirayı buluyor. Bu İstanbul içinde de o civarlarda. İzmir dışına çıktığımız zaman bu otomatikman 30-40-50 bin TL'ye çıkar eşya durumuna göre" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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