Mahfi Eğilmez'den TÜİK'e Tabela Önerisi! 'Söz Gümüşse Susmak Altındır'

Son yılların en çok tepki çeken kurumları arasında yer alan TÜİK, enflasyon hesaplamalarına yönelik tartışmalarla gündemden düşmüyor. TÜİK'in 2022'den beri açıklamadığı ürünlerin aylık fiyat değişimlerinin ortaya çıkmasının ardından Başkan Erhan Çetinkaya, kurumu savundu. Çetinkaya'nın açıklamalarının ardından ekonomist Mahfi Eğilmez, TÜİK'e girişe asması için tabela önerisinde bulundu.

Mahfi Eğilmez'den TÜİK'e Tabela Önerisi! 'Söz Gümüşse Susmak Altındır'

Ekonomim gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'ın, TÜİK'in sepetinde bulunan bazı ürün ve hizmetlerin fiyatlarına yönelik bir tablo yayınlamasının ardından, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya basın mensuplarının karşısına çıkarak eleştirilere yanıt verdi.

Enflasyon hesaplamalarının uluslararası standartlara uygun yapıldığını vurgulayan Çetinkaya, TÜİK'in madde sepeti verilerini durdurmadığını, sadece madde fiyatlarını durdurduklarını belirtti. Çetinkaya, 'Enflasyon hesaplamasında bir şey çevirmiyoruz' diyerek bu durumun gizleme veya manipülasyon amaçlı olmadığını ifade etti.

TÜİK'in doktor muayenesini 36 lira, kirayı 6 bin lira, zeytinyağını 113 lira, yumurtayı 2,57 lira göstermesini savunan TÜİK Başkanı Çetinkaya, "Olay bir süre sonra teknik hesaplamalardan çıkıp algı yönetimine giriyor" diye konuştu.

'SÖZ GÜMÜŞSE SUSMAK ALTINDIR'

Prof. Dr. Mahfi Eğilmez, TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, "TÜİK'in girişine 'söz gümüşse susmak altındır' yazılı bir tabela asılmalı" ifadesini kullandı.

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