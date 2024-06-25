Tasarruf tedbirleri bir kez daha delindi: TCDD 13 lüks aracı 10,1 milyon TL bedelle kiraladı!

TCDD’nin biri elektrikli olmak üzere 13 lüks aracı 10,1 milyon TL bedelle kiraladığı ortaya çıktı.

Tasarruf tedbirleri bir kez daha delindi: TCDD 13 lüks aracı 10,1 milyon TL bedelle kiraladı!

17 Mayıs'ta yürürlüğe giren ve kamunun araç kiralamalarına kısıtlama getiren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi de kamunun harcamalarına engel olmadı. TCDD, milyonlarca lira harcayarak 13 adet araç kiraladı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 13 adet araç kiralaması, iki farklı ihale ile gerçekleştirildi. İhalelerden ilki, 7 Mayıs’ta düzenlendi. İhale kapsamında bir adet elektrikli binek araç kiralandı. Toplam 666 bin TL maliyetli kiralamanın sözleşmesi 30 Mayıs’ta imzalandı. TCDD’nin 12 ay boyunca kullanacağı elektrikli kiralık aracın 2023 model SUV olacağı bildirildi. Aracın teknik özelliklerine yönelik detaylar, akıllara TOGG’u getirdi.

Kurumun 12 adet binek araç kiralanmasına yönelik diğer ihalesinin tarihi ise 14 Nisan oldu. İhale kapsamında iki farklı yüklenici ile 30 Nisan ve 8 Mayıs tarihlerinde anlaşma yapıldı. İhalenin TCDD’ye toplam maliyetinin 9 milyon 470 bin 400 TL olduğu bildirildi. Toplam 9,4 milyon TL’ye 24 ay boyunca kiralanacak araçların dingil mesafelerinden bagajlarının hacmine kadar tüm detaylar, ihale için hazırlanan teknik şartnamede sıralandı. Detaylı teknik şartname, “İhale adrese teslim mi yapıldı?” sorusunu da beraberinde getirdi. Tüm araçların en az 2023 model olacağı, araçlardan üçü hariç kalanlarının sıfır kilometre olacağı kaydedildi.

KAYNAKLAR TAŞITA GİDİYOR

Kamunun taşıt kiraları için ödediği para, her yıl katlanarak artıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerinde, kamu adına gerçekleştirilen taşıt kiralamalarının maliyeti, yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2018: 549 milyon 170 bin TL

• 2019: 562 milyon 574 bin TL

• 2020: 565 milyon 141 bin TL

• 2021: 552 milyon 309 bin TL

• 2022: 1 milyar 977 milyon 555 bin TL

• 2023: 2 milyar 897 milyon 17 bin TL

• 2024 (Ocak-Nisan): 983 milyon 232 bin TL

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