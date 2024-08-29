Tarıma Bir Darbe Daha: Çiftçiye Mazot, Gübre ve Prim Desteği Kaldırıldı

Fahiş enflasyona karşı devletten de yeterince destek alamayan çiftçinin durumu giderek zorlaşırken, şimdi de gübre ve mazot desteği kaldırıldı. '2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kararla birlikte çiftçilerin üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bileceğini belirterek, "Böylece çiftçilerimizi planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği bir takım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız" dedi.

2024'TE SON DESTEKLER ALINACAK

Yumaklı'nın paylaşımının ardından Ekonomi Gazetesi'nin tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, çiftçilere verilen mazot, gübre ve prim desteğinin kaldırıldığını vurguladı.

Yıldırım, "Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025- 2027 dönemi bitkisel üretim destekleri açıklandı. Karara göre, 2025 yılından itibaren gübre ve mazot desteği ile 17 üründe verilen fark ödemesi (prim) desteği tamamen kaldırıldı. Çiftçi son kez 2024 üretim yılı için gübre, mazot ve prim desteği alacak. Yeni destek sisteminde 2025 yılı için dekar başına 244 liralık katsayı belirlendi. Temel destek, planlı üretim ve ürün geliştirme için belirlenen katsayı ile bu destek miktarı artacak" dedi.