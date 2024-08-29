Ekonomide 'Deneme-Yanılma' Politikası: Enflasyon Düzeltmesinde de Geri Adım

Ekonomi yönetimi, ekonomistlerin tüm tepkilerine rağmen geri adım atmayıp ısrarcı olduğu bir uygulamadan daha vazgeçti. Son dönemin en tartışmalı konularından olan enflasyon düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde yapılmaması için gelen yoğun talebe rağmen iktidar, ısrarını sürdürdü. Çünkü enflasyon düzeltmesinden ciddi vergi tahsilatı bekliyordu. Ancak rasyonel politikalar yerine "deneme-yanılma" yöntemini uygulayan ekonomi yönetimi, yine geri adım atmak zorunda kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelerin 2024 ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacağını açıkladı. Bakan Şimşek, "Küçük işletmelere kolaylık sağlamak için yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz" dedi.

'GEREKLİ DÜZENLEMEYİ YAPTIK'

TÜRMOB başta olmak üzere meslek kuruluşlarının 2023 yıl sonuna kadar erteleme istediğini hatırlatan Şimşek, "Yapılan yasal düzenleme ile 2021 ve 2022 yıllarında enflasyon düzeltmesi uygulanmadı. Uygulama 2023 yılı sonuna kadar ertelendi. Daha sonra iş dünyası ile yapılan toplantılarda yine meslek kuruluşlarınca 2023 yıl sonunda mutlaka enflasyon düzeltmesi yapılması, 2024 yılında da devam edilmesi istendi. Yapılan istişareler sonrasında da bakanlık olarak gerekli düzenlemeleri yaptık" diye konuştu

Şimşek, 2023 sonunda herhangi bir vergi ödenmeden bilançoların düzeltildiğine dikkati çekerek, 2024 yılı ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi uygulanmış beyannamelerin verilme sürelerini de mükelleflere zaman tanımak amacıyla önce 27 Ağustos'a, daha sonra da 6 Eylül'e kadar uzattıklarını hatırlattı.

'VERGİLENDİRME SIKINTISI OLUR DEDİLER'

İlgili meslek kuruluşlarının, bu dönemde enflasyon muhasebesi nedeniyle özellikle cirosu düşük ve yine bu işletmelerden yatırım döneminde olup henüz faaliyete geçmemiş durumdakilerin enflasyon düzeltmesi nedeniyle vergilendirilme sıkıntısı yaşayabileceğini ifade ettiğini vurgulayan Şimşek, TOBB, MÜSİAD ve TÜRMOB'un bulunduğu son istişare toplantısında, küçük işletmelerin enflasyon düzeltmesinden daha az etkilenmelerini temin etmek amacıyla yeni kararlar aldıklarını bildirdi.

Kaynak: AA