Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tasarruf tedbirleri: "Personeli fazla mesai ücreti alacak şekilde çalıştırmayın"

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tasarruf tedbirleri kapsamında dikkat çeken bir adım geldi. Bakanlığın tasarruf önlemleri arasında İş Kanunu'na göre istihdam edilen personelin zorunlu haller dışında hiçbir şekilde fazla mesai ücreti alacak şekilde çalıştırılmaması yer aldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tasarruf tedbirleri: "Personeli fazla mesai ücreti alacak şekilde çalıştırmayın"

Tarım ve Orman Bakanlığı, kendine bağlı birimlere uyulacak tasarruf tedbirlerini bildirdi. Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı imzasıyla hazırlanan tasarruf önlemleri 81 il, 160 merkeze bağlı birim ile 16 bölge müdürlüğüne genelge ile bildirildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; işte bakanlığın, aldığı önlemlerden bazıları:

"YENİ ARAÇ ALMAYIN"

  • Fotokopi makineleri, yazıcı ve kağıtlarının özel maksatlı kullanımının engellenmesi.
  • İdare faaliyetlerinin tanıtımıyla ilgili ajanda, bloknot, çanta vb. malzemelerin basım ve dağıtım bedelinin ödenmemesi.
  • Tasarruf tedbirleri kapsamında izin verilenler dışında; eşantiyon, hatıra ve hediyelik eşya yaptırılmaması ve bedelinin ödenmemesi.
  • Atık kağıtların diğer çöplerden ayrı toplanarak değerlendirilmesi, bu maksatla yapılan özel torba ve kutuların kullanılması.
  • Kamu spotu, tanıtım filmi vb. materyallerin, kurumun kendi imkanları kullanılarak yapılmasına azami dikkat edilmesi.
  • İhtiyaç fazlası personelin, kurumun diğer birimlerinde değerlendirilerek, atıl personel bırakılmaması.
  • İş Kanununa göre istihdam edilen personelin zorunlu haller dışında hiçbir şekilde fazla mesai ücreti alacak şekilde çalıştırılmaması.
  • Aydınlatmada gereksiz enerji sarfiyatından kaçınılması. Su kullanımında tasarruf yapılmasını sağlayan sistemlerin kullanılmasına özen gösterilmesi.
  • Acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmemesi.

KAMUDA 115 BİN 904 ADET MAKAM ARACI VAR

Türkiye’nin makam araçları yönünden yıllardır dünya rekorunu elinde tuttuğu biliniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor.

115 bin 904 adet taşıtın 72 bin 373’ü savunma ve güvenlik, 9.973’ü sağlık, 8.136’sı tarım ve ormancılık, 7.579’u eğitim, 4.772’si adalet, 13 bin 71’i ise diğer idari hizmetlerde kullanılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da envantere kayıtlı 408 aracı bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı’nın araç filosunda 461, TBMM’nin ise envanterinde 130 araç bulunuyor.

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