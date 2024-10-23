Tapuda Satışlar Arttı: İstanbul'da En Çok Konut Satılan 5 İlçe Belli Oldu

Konut satışlarındaki artış, konut dışı gayrimenkul pazarında da etkisini göstermeye başladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, eylül ayında toplam 285 bin 373 satış işlemi gerçekleşti. Bu, 2024 yılı için en yüksek aylık satış rakamı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde konut satışları 140 bin 919, konut dışı satışlar ise 144 bin 454 olarak belirlendi. Üç ay aradan sonra, konut dışı satışlar konut satışlarını geçerek dikkat çekti.

EKİM AYINDA TAPUDA SATIŞLAR PATLADI

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı yaptığı açıklamada, tapu işlemlerindeki artışın nedenlerini değerlendirdi. Özelmacıklı, "Son dönemlerde mevduat faizlerindeki düşüş beklentisi ve döviz fiyatlarının durağanlaşması, gayrimenkulü yeniden cazip hale getirdi" dedi.

Ekim ayının satışlarının da eylül ayını aratmadığına dikkat çeken Özelmacıklı, 22 Ekim tarihine kadar yapılan satışların 220 bin seviyelerine yaklaştığını ve toplamda 280 bin seviyelerine ulaşabileceğini öngördü. Arsa, arazi ve ticari gayrimenkul satışlarında da benzer fırsatların bulunduğunu vurgulayan Özelmacıklı, "Konut fiyat endeksi reel olarak geriledi. Yüksek mevduat faizi elde eden yatırımcılar, gayrimenkule yönelmeye başladı" dedi.

İSTANBUL'DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN İLÇELER

İstanbul'da en çok tercih edilen lokasyonlar arasında Silivri öne çıkıyor; burada eylül ayında yaklaşık 5 bin 500 tapu işlemi gerçekleştirildi. Arnavutköy’de 4 bin 915, Esenyurt’ta ise 13 bine yakın işlem yapıldı. Anadolu Yakası’nda Pendik 5 bin 672, Sancaktepe’de ise 3 bin 500 işlem kaydedildi.

İstanbul dışındaki çevre illerde de gayrimenkul talebi yüksek. Anadolu Yakası’nda Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu bölgeleri, Avrupa Yakası’nda ise Çatalca, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ilgi gören yerler arasında. Tarım arazileri ve köy yerleşik alanlarına yakın arsalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Kaynak: Milliyet