Bankalardan ATM İsyanı! 200 TL'lik Banknotlar Yetersiz Kalmıştı! Şimdi de ATM'ler Para Saymaktan Bozulmaya Başladı

Son yıllarda artan fiyatlarla birlikte, 500 TL ve 1000 TL’lik banknot ihtiyacı daha da belirgin hale geldi. Mevcut en büyük banknot olan 200 TL, nakit işlemlerde bankaların zorluk yaşamasına neden olmaya başladı. Enflasyonun yükselmesiyle 200 TL’nin yetersiz kalması, daha büyük banknotlara olan talebi artırıyor.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada, büyük banknot ihtiyacının aciliyetine dikkat çekti. Mert, şubelerde ciddi sorunlar yaşandığını ve operasyonel yükün önemli ölçüde arttığını belirterek, “Büyük banknotlara yüzde 100 ihtiyaç var. ATM’ler, para saymaktan dolayı bozulmaya başladı ve bazı banknotları yerleştiremiyoruz. Müşterileri ATM’lere yönlendiriyoruz, bu da ciddi sıkıntılara yol açıyor” dedi.

Yeni banknotların çıkmasıyla ilgili herhangi bir öngörü olmadığını da ifade eden Mert, sürecin uzun süreceğini ve yasal düzenlemelerin zaman aldığını vurguladı.

"BÜTÜN GÜN PARA SAYILMASI GEREKİYOR"

Bu durumun operasyonel açıdan büyük bir yük getirdiğini belirten Mert, "Şubelerdeki yoğunluk bazen ev alım satımı gibi durumlarda tüm gün boyunca para sayılması gerekliliğini doğuruyor" şeklinde konuştu. Kısa vadede çözülmesi gereken bir sorun olduğunun altını çizen Mert, mevcut durumun bankalar için zorluk oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Bloomberg HT