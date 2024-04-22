Tansiyon düştü, altın fiyatları geriledi: Gram altın ne kadar?

İsrail-İran savaşında sınırlı da olsa düşen tansiyon, altına olan talepteki zayıflamada etkili olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda yüzde 41 ve eylülde yüzde 64 ihtimalle fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Söz konusu gelişmeler sonrası gram altın yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 470 TL seviyesinde bulunuyor.

Altının geçen haftanın son işlem gününde ons fiyatındaki ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı, günü 2 bin 490 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 20 liradan satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem