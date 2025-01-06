Taban Aylık Uygulaması Kalkıyor mu? En Düşük Emekli Maaşı için Ankara’da Konuşulan Rakam Ortaya Çıktı: Kimine Yüzde 65 Zam Kimine 194 TL Artış…

6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oldu. Böylece 4a SSK ve 4b Bağ-Kur emekli zammı da ayı oranda Ocak 2025 için netleşti. 4c memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 11,54’lük artışı maaşlarında görecek. Peki kim ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar peş peşe geldi.

EMEKLİYE ZAM ORANI YÜZDE 15,75 OLDU

TÜİK’in açıkladığı yüzde 1,03’lük Aralık ayı enflasyonu sonrası ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkı ne emekliyi ne memuru mutlu etti. Hem emekli hem memur sendikalarından tepki açıklamaları gelirken gözler bir kez daha Ankara’ya çevrildi. Emekli kök maaşı 11 bin TL civarında olan yaklaşık 3,5 milyon kişi yüzde sıfır zam alınca hükümet emekli taban aylık düzenlemesi için çalışma başlattı. Rakamı ise Gazeteci Hacı Yakışıklı Ankara’dan aldığı bilgiye dayandırarak TV100 ekranlarında açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KULİSİ

“Ankara’daki ekonomi kaynakları ile görüştüm” diyen Hacı Yakışıklı, “Yapılacak düzenleme Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da bahsettiği düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı alanları kapsıyor. Şu anda en düşük emekli maaşı alanların maaşına zam gelmedi. Önemli bir kısmına. Şunu sordum: Taban maaş uygulaması kalkıyor mu? 2020’den beri uygulanıyor. Yanlış bir uygulama olduğu hükümet tarafından da söyleniyor. Bu yıl da devam edecek. Kalkmıyor. 12.500 TL için yasal düzenleme yapılacak. Ankara’da konuşulan rakam en düşük emekli maaşının 14.500 TL’ye çıkarılması. Öyle olursa 2024’teki gibi 3 milyon 800 bin emeklinin maaşı bu seviyeye gelecek” bilgisini paylaştı.

SSK VEYA BAĞ-KUR'LUYUM, NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM

SSK 2000 öncesi: 14.178 TL - 16.411 TL

SSK 2000 sonrası: 8.789 TL - 10.173 TL

Bağ-Kur esnaf: 12.695 TL 14.694 TL

Bağ-Kur Tarım: 10.089 TL 11.678 TL

HAZİNE DESTEĞİ İLE KÖK MAAŞA YÜZDE 65’LİK ZAM

Yüzde 15,75’lik zam sonrası maaşı hala 12.500 TL’nin altında kalan SSK 2000 sonrası, Bağ-Kur Tarım emeklisinin en düşük emekli maaşı Hazine desteği ile 14.500 TL’ye tamamlanacak. Böylece emekliye ikinci zam yapılacak. SSK 2000 sonrası için artış yüzde 15,75’ten kümülatif olarak yüzde 64,98’i bulacak. Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşındaki artış ise yaklaşık yüzde 43,72’yi bulacak. Ancak en düşük emekli maaşının 14.500 TL olması durumunda Bağ-Kur’lu esnafın en düşük maaşı sadece 194 TL artmış olacak.

YILIN İLK KABİNESİ’NDE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MASAYA GELİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2025’in ilk toplantısını bugün Beştepe’de yapacak. Toplantıda, memur ve emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeler başta olmak üzere Suriye’de yaşanan gelişmelerin de toplantının ana gündem konularından birisi olması bekleniyor.

İŞTE ZAMLI EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

SSK, Bağ-Kur emeklisi 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklisi ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak. 4C kategorisinde yer alan memur emeklisi ise ocak ayının son haftasında maaş farkı ödemesini alacak.

SSK 4A EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar için ayın 17'si

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar için ayın 18

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar için ayın 19'u

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar için ayın 20'si

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar için ayın 21'i

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar için ayın 22'si

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar için ayın 23'ü

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar için ayın 24'ü

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar için ayın 25'i

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar için ayın 26'sı

BAĞ-KUR 4B EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar için ayın 25'i

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar için ayın 26'sı

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için ayın 27'si

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için 28'i

Kaynak: Haber Merkezi