Starbucks'tan ikinci zam kararı: İşte güncel fiyatlar...

Kahve zinciri Starbucks Türkiye ürünlerine zam geldi. Yeni fiyatlara göre küçük boy (Tall) sade filtre kahve artık 60 lira yerine 70 liraya satılacak.

Starbucks'tan ikinci zam kararı: İşte güncel fiyatlar...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın geliri ocak-mart döneminde azaldı.

Buna göre, şirketin gelirleri ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri şirketin bu dönemde 9,1 milyar dolar gelir sağlaması yönündeydi.

Boykotların hedefindeki Starbucks'ın geliri ilk çeyrekte düştüBoykotların hedefindeki Starbucks'ın geliri ilk çeyrekte düştüDünya

BİR YILDA İKİNCİ ZAM

Gelirlerinde düşüş yaşayan dünyaca ünlü kahve zinciri Türkiye fiyatlarına da bu yıl ikinci kez zam yaptı.

Gazete Oksijen'in haberine göre, bu yıl 45 lira olan küçük boy (Tall) filtre kahve fiyatını 60 liraya çıkartan Starbucks aynı ürünün satış fiyatını 70 lira yaptı.

Filtre kahvenin internet üzerinde sipariş verilen platformlardaki fiyatı ise 85 lira oldu.

İşte Starbucks'ın yaz döneminde geçerli olan yeni fiyat listesi:

Starbucks'tan ikinci zam kararı: İşte güncel fiyatlar... - Resim : 2

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