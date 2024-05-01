Boykotların hedefindeki Starbucks'ın geliri ilk çeyrekte düştü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın geliri ocak-mart döneminde azaldı.

Boykotların hedefindeki Starbucks'ın geliri ilk çeyrekte düştü

Mali takvimde 31 Mart 2024'te sona eren üç aylık dönemi ikinci çeyrek olarak kabul eden ABD'li kahve zinciri Starbucks, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin gelirleri ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri şirketin bu dönemde 9,1 milyar dolar gelir sağlaması yönündeydi. Bu dönemde artış göstermesi beklenen Starbucks'ın aynı mağaza satışları da yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetti. Starbucks mağazalarının trafiği de yüzde 6 azaldı.

Şirketin geçen senenin ocak-mart döneminde 79 sent olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 68 sente indi. Şirketin hisse başına 79 sent kazanç getirmesi bekleniyordu.

"TERS RÜZGARLAR SÜRÜYOR"

Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenlediği yatırımcı telekonferansında, "Bu çeyrekteki performansımız hayal kırıklığı yarattı ve beklentilerimizi karşılamadı" değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu bir çalışma ortamıyla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Narasimhan, önceki çeyrekteki ters rüzgarların sürdüğünü anlattı. Narasimhan, bazı önemli pazarlarda, daha temkinli bir tüketici etkisini hissetmeye devam ettiklerini belirterek, kötüleşen ekonomik görünümün de müşteri trafiği üzerinde baskı oluşturarak satışları etkilediğini söyledi.

"ORTA DOĞU'DA EKONOMİK DALGALANMA DEVAM EDİYOR"

Orta Doğu'da da hala ekonomik dalgalanmaları gördüklerini anlatan Narasimhan, ancak bölgenin uzun vadeli büyüme fırsatlarına olan güvenlerini koruduklarını dile getirdi.

Narasimhan, geçen ay Starbucks Vakfı ile şirketin Orta Doğu'daki işletme haklarına sahip Kuveyt merkezli Alshaya Group'un Gazze'de gıda yardımı sağlamaya yönelik insani çabalara ve Dünya Merkez Mutfağına (World Central Kitchen-WCK) 3 milyon dolar bağışladıklarını bildirdi.

Starbucks yöneticileri, bir önceki çeyrekte satışların yavaşlamasını, şirketin İsrail'e yönelik tutumunun "yanlış algılanması" nedeniyle şirketi hedef alan boykotlara bağlamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Starbucks Boykot İsrail İsrail-Filistin gerginlik Filistin
Hurma çekirdekleriyle bakın ne yapılıyor... Birçok kişi bilmeden çöpe atıyordu Hurma çekirdekleriyle bakın ne yapılıyor... Birçok kişi bilmeden çöpe atıyordu
Umman Denizi’nde Portekiz bandıralı konteyner gemisine İHA saldırısı Umman Denizi’nde Portekiz bandıralı konteyner gemisine İHA saldırısı
Koronavirüsün DNA dizilimini açıklayan bilim insanının laboratuvarı kapatıldı Koronavirüsün DNA dizilimini açıklayan bilim insanının laboratuvarı kapatıldı
Bulaşık deterjanına tuz eklemenin bilinmeyen etkisi! Sadece 2 kaşık eklemek yeterli Bulaşık deterjanına tuz eklemenin bilinmeyen etkisi! Sadece 2 kaşık eklemek yeterli
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji raporu yayımlandı: 28 kente sarı kodlu uyarı Meteoroloji raporu yayımlandı: 28 kente sarı kodlu uyarı
Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: Bu bölge er geç depremle sınanacak! Naci Görür'den kritik deprem uyarısı!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Ankara'da ekmeğe zam Ankara'da ekmeğe zam
AKP’den CHP’ye geçen belediyede devir teslimden önce milyonluk sözleşme! CHP’ye geçen belediyede devir teslimden önce milyonluk sözleşme!