Starbucks hisseleri satılıyor: Görüşmeler başladı

ABD'li Apollo Global Management, AlShaya Group ile hisse satışı için görüşmelere başladı.

Starbucks hisseleri satılıyor: Görüşmeler başladı

ABD'li Apollo Global Management, Türkiye'deki 681 şube dahil, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faaliyet gösteren Starbucks'ın işletme yetkisine sahip AlShaya Group'un azınlık hissesini satın almak için görüşmelere başladığını açıkladı.

Reuters'a konuşan kaynaklar ABD'li özel sermaye şirketi Apollo Global Management'ın, Kuveytli AlShaya Group tarafından işletilen Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Starbucks Franchise'ının azınlık hissesini satın almak için görüşmeler yürüttüğünü söyledi. İngiliz haber ajansının daha önce bildirdiğine göre AlShaya Group, işletmedeki yaklaşık yüzde 30'luk bir azınlık hissesini satmak istiyor.

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Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Fas, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Starbucks mağazaları Alshaya Group tarafından işletiliyor. Şirket sadece Türkiye'de 8 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.

Kaynaklardan iki kişi daha önce hisseyi satın almak için kısa listeye alınan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) da hala görüşmelerde yer aldığını söyledi. Kuveytli grubun Starbucks birimi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Kazakistan ve Azerbaycan'da olmak üzere 13 ülkede yaklaşık 2 bin satış noktası işletiyor. Şirket, Rusya'dan çıkmadan önce 2022'de 4 milyar ila 5 milyar dolar arasında bir değere sahipti.

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