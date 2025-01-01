SSK Bağ-Kur Emekli Zammında Düğüm Çözülüyor: AKP’den En Düşük Emekli Maaşı için Torba Yasa Hazırlığı! Tarih Belli Oldu

Yeni yılın ilk gündemi emekli zammı ve memur maaşları! Sadece 2 gün sonra yani 3 Ocak Cuma günü belli olacak maaş artışları için rakamlar büyük oranda netleşti. ‘Ne kadar emekli maaşı alırım’ diye merak eden de ‘memur zammı ne olur’ diyen için de düğüm çözülüyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ocak-Temmuz ayları arasındaki 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek. Memur ve memur emekli zammı da 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme oranları ile şekillenecek. Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,5 olursa Bağ-Kur SSK emekli maaşı zammı yüzde 17,4, yüzde 3 olursa da yüzde 18 olacak. Emekli kök aylığına yapılacak bu artış sonrası 12.500 TL olan taban aylık için kollar sıvanacak. En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis’e gelecek. Düzenlemenin detayları ise belli oldu.

BAKAN IŞIKHAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNİ BÖYLE DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kısa süre önce yaptığı açıklamasında Hazine desteklerinin emekliler için devam edeceğini bildirmiş, “Ocak ayı enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli maaşının artırılması yönünde bir çalışma yapılacak” ifadelerini kullanmıştı.

AKP’DEN EMEKLİYE ZAM İÇİN TORBA YASA HAZIRLIĞI

Ekonomi Gazetesi'nden Canan Sakarya'nın haberine göre, şu anda 12.500 TL olarak Hazine desteği ile 3,7 milyon kişiye verilen taban aylıklar için gerekli yasal düzenlemenin Ocak ayının 3. haftasına kadar tamamlanması hedefleniyor. AKP tarafından Meclis’e sunulacak torba yasa teklifi emekliler için yapılacak maaş zammı iyileştirmelerini içerecek. Düzenlemenin yetişmemesi durumunda ise emeklilere fark ödemesi yapılacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANLARI

Görevdeki memur ve memur emeklileri için ise Aralık ayı enflasyonu yüzde 2,5 olursa yüzde 13,1’lik, yüzde 3 olursa yüzde 13,7’lik bir zam gündeme gelecek.

İŞTE MERKEZ BANKASI SON VERİLERİNE GÖRE MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI TABLOLARI

Kaynak: Ekonomi Gazetesi