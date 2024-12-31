Ziraat Bankası, Suriye'de Ortak Banka mı Kuruyor? Merak Edilen Soruya Yanıt Geldi

Ziraat Bankası CEO'su Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası'nın Suriye'de ortak banka kurup kurmayacağına ilişkin "Şartların uygun olması durumunda bankamız daha önce farklı coğrafyalarda olduğu gibi bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenecektir" dedi.

Ziraat Bankası, Suriye'de Ortak Banka mı Kuruyor? Merak Edilen Soruya Yanıt Geldi

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından HTŞ yönetime geçti. Savaştan önce ortak bir banka kurma fikri bulunan Ziraat Bankası'nın Suriye'de banka kurup kurmayacağı merak ediliyordu. Reuters, bu soruyu Ziraat Bankası CEO'su Alpaslan Çakar'a sordu.

Çakar'dan şu cevap geldi:

"Suriye'deki değişimin ülkemiz için kritik önemde olduğunu düşünüyor ve gelişmeleri oldukça yakından izliyoruz. Şartların uygun olması durumunda bankamız daha önce farklı coğrafyalarda olduğu gibi bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenecektir."

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Kaynak: Reuters

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