Son dakika: GSS Borçları Siliniyor! Kanun Teklifi Meclis'e Geldi

Son dakika haberi... AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarının silineceğini açıkladı. GSS borcu için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis'e geldi.

Bu düzenlemeye göre, şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmış olmalarına rağmen 01.01.2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların borçları tamamen silinecek. Bu adım ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu ortadan kalkacak.

BORCU OLANLAR SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYACAK

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012’den bu yana Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulanıyor. Ancak GSS sistemine borcu olan vatandaşların 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları sona erecek.

9 MİLYON KİŞİ GSS KAPSAMINDA

Türkiye'de, 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmış durumda. Herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan veya eşi, anne-babası üzerinden sigorta kapsamında olmayan kişiler, GSS'li olmak zorunda. Bu kişilerin brüt asgari ücretin yüzde üçüne denk gelen bir tutar olan 600 lira prim ödemeleri gerekiyor.

GELİR TESTİ İLE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Ödeme gücü bulunmayan kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor. Geçen yıl yapılan bir Cumhurbaşkanı Kararı ile, borçlu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları 31 Aralık 2024’e kadar uzatılmıştı.