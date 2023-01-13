Genelge yürürlükten kaldırıldı: Kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlendi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mali ve sosyal haklara ilişkin genelgesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yayımlandı.

Memur maaş zammının yüzde 16,48’den yüzde 30’a çıkartılmasına ilişkin kanunun bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yeni memur maaş katsayısına bağlı olarak mali ve sosyal haklar da yeniden hesaplandı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI YENİDEN BELİRLENDİ

Habertürk'ten Ahmet Kıvaç'ın aktardığı haberde genelgeye göre, 2022 yılı temmuz – aralık döneminde 15 bin 371 TL olan kıdem tazminatı tavanı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 19 bin 982,83 TL olarak uygulanacak.

KIDEM TAZMİNATI

işyerindeki her bir yıllık hizmete karşılık 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. İşçinin ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı, iş akdinin sona erdiği tarih için uygulanmakta olan tavan tutarı aşamıyor. Brüt ücreti 20 bin lira olan ve aynı işyerinde 10 yıldır çalışan bir işçi 31 Aralık 2022 tarihinde 153.710 TL kıdem tazminatı alabilir iken, 1 Ocak’tan sonra iş akdi sona erdiğinde aynı işçi 199 bin 828 TL kıdem tazminatı alabilecek. Aylık brüt ücreti 15 bin 371 liranın altında olanların kıdem tazminatı ise tavan uygulamasından etkilenmeyecek.

Kaynak: Gerçek Gündem