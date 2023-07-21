Dolar kurunda dalgalı seyir!

Artan vergi ve ÖTV artışlarıyla yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim olmaya devam ediyor.

Öte yandan piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne dalgalı bir seyirle başlayarak gün içi en yüksek 27,06 TL seviyesini gördü. Şu dakikalarda dolar kuru 26,93 TL'den işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 26,7626'dan tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dolar endeksi ise, şu sıralarda yatay seyirle 100,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1140 seviyesinde bulunuyor.

KUR KORUMALI HESAPLARA ZORUNLULUK

Ayrıca yurt içi piyasalarda, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem