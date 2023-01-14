Bitcoin, atağa kalktı: Son iki ayın zirvesi!

Kripto para piyasalarında Bitcoin, Etherium ve Dogecoin de yukarı yönlü hareket görülmeye başladı.

Bitcoin yüzde 10'dan fazla yükselerek kasım ayından bu yana ilk kez 20 bin doları aştı. Böylece, Bitcoin 20 bin 872 dolara kadar çıktı.

BİTCOİN'İN PİYASA DEĞERİ 402 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bitcoin'in son 7 gündeki kazancı yüzde 23'ü bulurken, piyasa değeri 402 milyar dolara ulaştı.

ETHERİUM DA YÜKSELDİ

Etherium yüzde 10 artışla 1548 dolara ulaşırken, XRP'nin fiyatı da yüzde 6,5 arışla 40 sentin üzerine çıktı.

DOGECOİN 9 SENTE YAKLAŞTI

Dogecoin de ise yükseliş yüzde 9,6 oldu ve fiyatı 9 sente yaklaştı.

KRİPTO PARADA GÖZLER FED'DE

ABD enflasyonun beklendiği gibi gelmesi Fed'in faiz kararında belirleyici olduğu için piyasalar tarafından büyük dikkatle takip ediliyor.

Fed aralıkta 50 baz puanlık faiz artırımına giderken 1 Şubat'ta şu an için 25 baz puanlık bir artırıma gitmesi bekleniyor.

FTX'İN MÜŞTERİLERİN ZARARINI KARŞILAMASI OLUMLU HAVA YARATTI

8 gündür yükselen kripto para piyasalarında genel olumlu hava devam ederken iflas eden FTX'in hesaplarının incelenmesi sonucu müşterilerin zararlarını karşılayabilecek 5 milyar dolarlık varlık tespit edildiğinin açıklanması da yükselişlere katkıda bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem