Benzine yeni zam yolda!
Son dakika haberi... Artan dolar kuru ve enflasyonla birlikte Türk lirasının değer kaybetmesi, benzin fiyatlarında zamları tetiklemeye devam ediyor.
Uluslararası ürün fiyatları ve dolar/TL kurunda yaşanan değişkenlik nedeniyle benzin fiyatlarına salı gününden itibaren zam bekleniyor.
Bu gelişmelerle birlikte sektör kaynaklarından edilinen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. En son benzinin litre fiyatı 13 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 19,7 TL olmuştu.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul
Motorin litresi 22.07
Benzinin litresi 19.69
Ankara
Motorin litresi 22.29
Benzinin litresi 19.96
İzmir
Motorin litresi 22.39
Benzinin litresi 19.91
Kaynak: Gerçek Gündem
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