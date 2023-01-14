Benzine yeni zam yolda!

Uluslararası ürün fiyatları ve dolar/TL kurunda yaşanan değişkenlik nedeniyle benzin fiyatlarına salı gününden itibaren zam bekleniyor.

Bu gelişmelerle birlikte sektör kaynaklarından edilinen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor. En son benzinin litre fiyatı 13 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 19,7 TL olmuştu.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul

Motorin litresi 22.07

Benzinin litresi 19.69

Ankara

Motorin litresi 22.29

Benzinin litresi 19.96

İzmir

Motorin litresi 22.39

Benzinin litresi 19.91

Kaynak: Gerçek Gündem