Bitcoin 90 Bin Dolara Merdiven Attı! Son 7 Günün Kazananı Dogecoin Oldu: Yüzde 123’lük Artış

Son dakika haberleri... Bitcoin fiyatı, ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferini ikinci kez ilan etmesinin ardından kripto para dostu politikalar uygulayacağı beklentisiyle kritik seviyeleri bir bir aşarak yeni bir rekora daha imza attı. 75-80 bin dolar bandını aşan en büyük kripto para birimi BTC, Bitcoin fiyatı dün gece 89 bin 637 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,1 artışla 88 bin 108 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN 100 BİN DOLAR OLUR MU?

Bitcoin fiyatı son 1 ayda 25,84 ve yıl başından bu yana yüzde 110 yükseldi. Birçok yatırımcı Bitcoin fiyatının bu yılın sonlarına doğru 100.000 dolara ulaşarak yeni rekorlar kırmaya devam etmesi bekleniyor.

HC Wainwright analisti Mike Colonnese, "Bitcoin, Trump'ın seçimi kazandığının resmen ilan edildiği geçen Çarşamba sabahı erken saatlerde tüm zamanların en yüksek seviyelerini kırdıktan sonra şimdi fiyat keşif modunda. Güçlü olumlu hissiyatın 2024'ün sonuna kadar devam etmesi muhtemel ve Bitcoin fiyatlarının bu yılın sonuna kadar potansiyel olarak altı haneli rakamlara ulaşacağını görüyoruz" dedi.

ÖNDE GELEN KRİPTO PARALARDA SON 7 GÜNÜN EN BÜYÜK KAZANANI DOGE

Kripto yanlısı politikalar izlemesi beklenen Trump'ın ABD'nin 47'nci başkanı olarak seçilmesinin kriptoparalarda yarattığı rallinin en büyük kazanını, Elon Musk ile ilişkilendirilen Dogecoin (Doge) oldu.

En büyük 10 kripto para dikkate alındığında son 7 günde Doge'nin piyasa değeri yüzde 123,20 artarak 53,4 milyar dolara yükseldi. Doge şu sıralarda 0,3638 dolardan işlem görüyor.

İkinci en büyük kazanan yüzde 78 ile Cardano (ADA) oldu ve piyasa değeri 20,58 milyar dolara çıktı.

Shiba Inu'nun piyasa değeri yüzde 56,20, Solana'nın yüzde 37,64 arttı.

En büyük kripto para Bitcoin'in değeri yüzde 28,93 artarak 1 trilyon 742,6 milyar dolara çıktı. İKinci sıradaki Etphereum'un değeri de yüzde 37,48 artışla 401,53 milyar dolar oldu.