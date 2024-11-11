Otomotiv Sektöründe Kriz Büyüyor! Michelin İşçileri Grevde; Lastikleri Ateşe Verdiler

Avrupa'da otomotiv sektöründeki kriz derinleşiyor. Fransa'nın dev lastik üreticisi Michelin, 2026 yılına kadar Fransa'daki iki fabrikasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Şirketin bu kararı artan enflasyon ve enerji maliyetlerine bağlı olarak Avrupa'daki rekabet ortamının kötüleşmesi nedeniyle aldığı belirtildi. Bu durumun yaklaşık bin 250 işçiyi etkileyeceğinin söylenmesinin ardından Michelin Cholet fabrikası çalışanları greve gitti.

CNBC-e'de yer alan habere göre; Michelin fabrika işçileri 5 Kasım Salı günü Fransa'nın batısında lastikleri yaktı. Lastik şirketinin satışların düşmesi nedeniyle 2026 yılı başına kadar iki fabrikayı kapatacağını açıklamasının ardından grev yapma sözü vermişti.

TESİSE GİDEN KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPATTILAR

Sendikalar, Cholet fabrikasındaki çalışanların grev lehinde oy kullandığını söyledi. Cholet'de 955 kişinin çalıştığı üretim tesisindeki işçilerin tesis önünde gerçekleştirdikleri protesto sırasında lastikleri ateşe vermesiyle havaya yoğun siyah duman yükseldi. Yaklaşık 200 işçi tesise giden bir kavşağı trafiğe kapattı.

Kaynak: CNBC-e