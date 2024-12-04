SON DAKİKA: Benzine İndirim Geldi, Tabelalar Değişti (4 Aralık Çarşamba Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)
Benzin litre fiyatı 28 Kasım’da 74 kuruş zamlanmıştı. Bugün akaryakıt fiyatları yine değişti. Benzine 97 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki 4 Aralık 2024 Çarşamba güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...
Son dakika haberleri… Benzin ve motorin fiyatları, milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan zamlardan sonra bu gece fiyatlarda değişiklik yaşandı.
BENZİNE İNDİRİM
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzine 97 kuruş indirim yapıldı. İndirimli fiyat gece itibarıyla tabelalara yansıdı.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 44.22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 42.1 satılıyor.
Benzin Ankara'da 42 lira 45 kuruşa, İzmir'de 42 lira 85 kuruşa satılıyor.