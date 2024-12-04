SON DAKİKA: Benzine İndirim Geldi, Tabelalar Değişti (4 Aralık Çarşamba Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)

Benzin litre fiyatı 28 Kasım’da 74 kuruş zamlanmıştı. Bugün akaryakıt fiyatları yine değişti. Benzine 97 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki 4 Aralık 2024 Çarşamba güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

SON DAKİKA: Benzine İndirim Geldi, Tabelalar Değişti (4 Aralık Çarşamba Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)

Son dakika haberleri… Benzin ve motorin fiyatları, milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan zamlardan sonra bu gece fiyatlarda değişiklik yaşandı.

SON DAKİKA: Benzine İndirim Geldi, Tabelalar Değişti (4 Aralık Çarşamba Güncel Benzin-Mazot Fiyatı) - Resim : 1

BENZİNE İNDİRİM

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzine 97 kuruş indirim yapıldı. İndirimli fiyat gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

SON DAKİKA: Benzine İndirim Geldi, Tabelalar Değişti (4 Aralık Çarşamba Güncel Benzin-Mazot Fiyatı) - Resim : 2

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 44.22 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.1 satılıyor.

Benzin Ankara'da 42 lira 45 kuruşa, İzmir'de 42 lira 85 kuruşa satılıyor.

Etiketler
Benzin Akaryakıt Motorin Motorin fiyatları
Araç Satışında Yeni Dönem! Resmi Gazete'den Peş Peşe Duyuruldu: Noterlere Tam Yetki Araç Satışında Yeni Dönem! Noterlere Tam Yetki Verildi
Yurt Dışına Uçmak İsteyenlere İndirimli Bilet Kampanyası Yurt Dışına Uçmak İsteyenlere İndirimli Bilet Kampanyası
Gözleme Kıvamında Gül Böreği Yapmanın Yolu! Tadan Hayran Oluyor Gözleme Kıvamında Gül Böreği Yapmanın Yolu! Tadan Hayran Oluyor
Dikkat Çeken Anket Sonucu! İşte Vatandaşın En Güvensiz Olduğu İki Alan... İşte Vatandaşın En Güvensiz Olduğu İki Alan