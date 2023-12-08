Bakanlıktan yeni doğalgaz desteği kararı!

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğine ilişkin yeni açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiği bildirildi.

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Bakanlıktan yeni doğalgaz desteği kararı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğalgaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz" ifadeleri yer aldı.

DOĞALGAZ DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Doğalgaz desteği almak isteyen aileler, e-Devlet üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

Bakanlıktan yeni doğalgaz desteği kararı! - Resim : 1

FATURALAR PTT'YE İBRAZ EDİLMELİ

Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Doğalgaz PTT e-Devlet
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