Asgari ücret için süreç başlıyor: Asgari ücret nasıl belirleniyor?

2024 yılında yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç 11 Aralık 2023 tarihinde başlıyor.

Asgari ücret için süreç başlıyor: Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Yeni yıla sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi.

Yeni asgari ücretle ilgili süreç 11 Aralık tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ile başlayacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor.

Asgari ücret için süreç başlıyor: Asgari ücret nasıl belirleniyor? - Resim : 1

Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

MASADA İŞÇİLER DE OLACAK

Daha önceki görüşmelerden farklı olarak Türk-İş, görüşmelerde işçi tarafını temsil edecek olan 5 kişilik heyette asgari ücretle çalışan kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçinin yer alacağını bildirdi.

4 KEZ TOPLANACAK

15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında mevzuata göre aralık ayında 4 kez toplanacak. Komisyon, enflasyon oranları, geçim şartları ve ekonomik göstergeleri değerlendirerek yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Asgari Ücret
Aspiratörü hızlıca temizlemenin yolu - Tüm yağ lekeleri yok olup gidiyor Aspiratörü hızlıca temizlemenin yolu - Tüm yağ lekeleri yok olup gidiyor
CHP'li Ali Öztunç: AKP vatandaşı borç batağına sürerken bankalar kar rekorları kırdı CHP'li Ali Öztunç: AKP vatandaşı borç batağına sürerken bankalar kar rekorları kırdı
Onlara gitmeden önce kontrol edin - Evine eş dost istemeyen 4 burç Onlara gitmeden önce kontrol edin - Evine eş dost istemeyen 4 burç
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler
İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında' İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında'
Şoke eden ifadeler: Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu! Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu!
Ali Babacan, Altılı Masa'da o gün neler yaşandığını ilk kez anlattı: 'Meral Hanım ayrıldıktan sonra gelen teklifi reddettim' Ali Babacan, o gün neler yaşandığını ilk kez anlattı: 'Meral Hanım ayrıldıktan sonra...'