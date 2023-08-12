Bakan Vedat Işıkhan'dan memurları ilgilendiren toplu sözleşme açıklaması

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurların mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bakan Vedat Işıkhan'dan memurları ilgilendiren toplu sözleşme açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Buluşmaları" etkinlikleri çerçevesinde Çorum’a geldi.

Burada düzenlediği basın toplantısında memurların mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum" dedi.

İLK ZAM TEKLİFİ 14 AĞUSTOS'TA

Öte yandan müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 içinse 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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