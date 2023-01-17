Altın fiyatlarında düşüş!
Son dakika haberi... Dünya genelinde enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye karşın ekonomik büyümeye dair temkinli yaklaşımın korunması altın piyasalarında karışık bir seyre yol açtı.
Küresel piyasalarda, fiyat baskılarının hafiflemeye devam edeceğine dair iyimserliğin sürmesine karşın ekonomik görünüme ilişkin daha fazla kanıta ihtiyaç duyulması ile karışık bir seyir izleniyor.
Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından düne göre, yüzde 0,35 gerileyerek bin 153 liradan işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,26 azalışla bin 157 liradan tamamlamıştı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.890 lira, Cumhuriyet altını da 7.660 liradan satılıyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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