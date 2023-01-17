Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde...

Benzine ise bugün 67 kuruluşluk zam gelmişti. Böylelikle benzin fiyatları, 6 Aralık tarihinden bu yana ilk kez 20 TL'nin üzerine çıktı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.