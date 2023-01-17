Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde...
Motorin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam bekleniyor.
Benzine ise bugün 67 kuruluşluk zam gelmişti. Böylelikle benzin fiyatları, 6 Aralık tarihinden bu yana ilk kez 20 TL'nin üzerine çıktı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.
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