Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde...

Motorin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam bekleniyor.

Motorine zam geliyor! 1 liranın üzerinde...

Benzine ise bugün 67 kuruluşluk zam gelmişti. Böylelikle benzin fiyatları, 6 Aralık tarihinden bu yana ilk kez 20 TL'nin üzerine çıktı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.

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Akaryakıt
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