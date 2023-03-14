Altın fiyatlarında ABD rallisi: Gram altın ne kadar?

Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ilişkin beklentiler altın fiyatları üzerinde belirleyici olurken, gram altın son 40 günün en yüksek seviyesinde güne başladı. Öte yandan ABD tarihinin ikinci en büyük banka iflası gram altın fiyatları üzerinde belirleyici oldu.

Altın fiyatlarında ABD rallisi: Gram altın ne kadar?

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişeler, gram altın fiyatlarında doping etkisi yaptı.

Söz konusu gelişmeler sonrası Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentiler altın fiyatları üzerinde belirleyici olurken, Fed'in gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın, bugün yatay bir seyir izlerken bin 166 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, bin 168 lira ile 2 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 2,4 artışla bin 167 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 910 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 750 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DENGELENDİ

Dün yüzde 2,5 artışla günü bin 914 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında bin 912 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında bin 890 doların destek, bin 930 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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