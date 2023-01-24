Altın fiyatlarına Fed desteği: Gram altında yeni rekor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başladı.

Fed'in faiz artırımlarını yavaşlatacağı beklentileri altın fiyatlarını desteklerken gram altın yeni güne rekorla başlayarak bin 173 TL2den işlem görmeye başladı.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,23 artışla bin 168 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 920 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 790 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI ARTTI

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 değer kazanarak günü bin 931 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda bin 940 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem