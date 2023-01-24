Benzine zam geliyor! Bu geceden itibaren...

Benzinde 1 lira 25 kuruşluk zam bekleniyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine zam geliyor! Bu geceden itibaren...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 20,41 liradan satılıyor.

Ankara'da benzinin fiyatı 20,65 TL, motorinin fiyatı ise 23,47 TL'den satılıyor.

İzmir'de ise benzinin fiyatı 20,60 lira, motorinin fiyatı 23,54 lira seviyesinde.

Etiketler
Akaryakıt
Kahve fiyatları globalde düştü, Türkiye'de arttı Ekonomi 24 Ocak 2023 08:12
“Lira değer kazanırsa sanayi yavaşlar” diyor karar vericiler Ekonomi 23 Ocak 2023 23:43
İstanbul’da açık artırmayla ev kiralama dönemi başladı Güncel 23 Ocak 2023 18:31
Merkez Bankası Başkanı değişince dolar kuru düştü! Ekonomi 23 Ocak 2023 16:50
ÇOK OKUNANLAR
Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor! Kar dalgası tüm Türkiye'yi vuracak: Asıl kış şimdi başlıyor!
Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Son oy oranları ortaya çıktı: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
'1 ay bile dayanacak gücü kalmadı': Seçim neden 14 Mayıs'a çekiliyor? Seçim neden 14 Mayıs'a çekiliyor?
Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin! Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu: O tarihi not edin!
600 bin dolar çaldı, kimlik değiştirip estetik ameliyat oldu: Yıllar sonra böyle yakalandı! 600 bin dolar çaldı, kimlik değiştirip estetik ameliyat oldu: Yıllar sonra böyle yakalandı!