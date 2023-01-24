Benzine zam geliyor! Bu geceden itibaren...
Benzinde 1 lira 25 kuruşluk zam bekleniyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ortalama 20,41 liradan satılıyor.
Ankara'da benzinin fiyatı 20,65 TL, motorinin fiyatı ise 23,47 TL'den satılıyor.
İzmir'de ise benzinin fiyatı 20,60 lira, motorinin fiyatı 23,54 lira seviyesinde.
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