Sohbetlerin vazgeçilmezi: Bir zamanlar kilosu 60 TL'ydi, şimdi fiyatı uçtu

Bolu'da kuruyemiş dükkanlarında vatandaşın en çok tercih ettiği ürün ay çekirdeği oldu. "Sohbetlerin vazgeçilmezi" olarak bilinen çekirdek, kilosu 120 liradan satışa sunuluyor.

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Sohbetlerin vazgeçilmezi: Bir zamanlar kilosu 60 TL'ydi, şimdi fiyatı uçtu

Uzunca bir süredir adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanan Türkiye'de yüksek enflasyon, hayat pahalılığını beraberinde getirdi. Birçok alanda ürünlerin fiyatı ikiye, üçe katlanırken kuruyemişler de zamlardan nasibini aldı.

Bolu'da geçtiğimiz yıllarda 60 liradan satışa sunulan ay çekirdeği, şimdilerde kilosu 120 liradan alıcı buluyor.

Sohbetlerin vazgeçilmezi: Bir zamanlar kilosu 60 TL'ydi, şimdi fiyatı uçtu - Resim : 1

Diğer kuruyemişlerden kabak çekirdeği kilosu 250 lira, soslu fıstık 150 lira, soslu mısır 100 lira, karışık çerez 140 lira, ballı fıstık 160 lira, beyaz leblebi 120 lira, fındık 370 lira, Antep fıstığı 550 lira, kaju 320 lira, leblebi ise 130 liradan satışa sunuluyor.

Sohbetlerin vazgeçilmezi: Bir zamanlar kilosu 60 TL'ydi, şimdi fiyatı uçtu - Resim : 2

'TÜRK HALKININ EN BÜYÜK EĞLENCESİ ÇEKİRDEK'

Ay çekirdeğinin her yıl ilgi gördüğünü ifade eden kuruyemişçi Haluk Acar, şöyle konuştu:

"Türk halkının en büyük eğlencesi çekirdek. Bizim kuruyemişçilerin ana kalemi çekirdektir. Fındık, leblebi ve üzüm gibi birtakım karışık kuruyemişler de tercih ediliyor. Çekirdeğin fiyatını belirleyen unsurlar var.

Bu ürün yurt dışından, Çin'den geliyor. Fiyatı da 2 dolar civarı. Genelde bu baz alınıyor. Türkiye'de de genelde bu çerçevede gidiyor. Fiyatların oluşmasında bir önceki yılın ürününün yokluğu veya bolluğuyla alakalı olabiliyor. Bazen de bahsettiğim gibi dövizdeki hareketlilik de bizim fiyatlarımızı etkileyebiliyor."

Kaynak: İHA

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