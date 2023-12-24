Mehmet Şimşek'in gerginliğinin nedeni ortaya çıktı

Uzunca bir süredir resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşayan Türkiye'de yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gündem, bütçe görüşmeleriydi.

Halk TV yazarı Olcay Aydilek, bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gergin gözüktüğü düşüncesini dile getirdi.

"Görünen o ki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı uzun mesai Şimşek'i ciddi biçimde yordu. Milletvekillerinin ekonominin içinden yönelttikleri sert eleştiriler de gerilmesine yol açtı, üslubuna ve mesajlarına yansıdı" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Unutmayalım. Şimşek ve ekibi, göreve geleli yaklaşık 7 ay oldu. Bu dönemde, ekonomiye ilişkin faizlerin artırılması dahil bir dizi genel kabul gören adım atıldı. Ancak, dar ve sabit gelirlilerin doğrudan cebini ve günlük yaşamını etkileyecek ekonomik bir sonuç ya da rahatlama ortada yok."

Aydilek, hayat pahalılığının alabildiğine devam ettiğini belirtti ve "Yarın, bugünden daha kötü olacak" kanaatinin kırılamadığını söyledi. Bu görüşün yayılarak büyüdüğünü anlatan Halk TV yazarı, "Güvenle de ilişkili bu kanaati tersine çevirmedikçe ekonomide mesafe almak da başarılı olmak da zor görünüyor" ifadesini kullandı.

Yazının tamamı.