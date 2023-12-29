Sigaraya yeni zam yolda

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla sigara ve tütün ürünleri üzerindeki nispi ÖTV yüzde 63’ten yüzde 57’ye çekilirken, aradaki fark maktu ÖTV’ye yüklendi. Yeni sistem ucuz sigara fiyatlarını yukarı çekerken, pahalı sigara fiyatlarına yüksek oranlarda zam yapılma riskini azalttı.

Kararla nispi vergi düşürülürken paket başına maktu vergi 1.1043 TL’den 4.8058’e, paket başına asgari maktu tutarı da 22.228’den 28.498’e yükseltildi. Bu değişiklik ile 1 paket sigaradaki vergi eşik fiyatı 35.28 liradan 50 liraya çıktı. Böylece 50 liranın altında sigaranın piyasaya sürülme ihtimali de düşürüldü.

Nispi ÖTV’deki 6 puanlık indirim ise firmaların her 1 liralık maliyet artışını sigara fiyatlarına yansıtabilmek için yapmaları gereken zam tutarını 7.5 liradan 5.2 liraya indirdi. Maktu ÖTV nedeniyle, sigarada ortalamada 3.5 lira gibi bir zammın olabileceği belirtildi. Ancak firmalar hangi sigara grubunda hangi tutarlarda zam yapacağına, rekabet, kaçak riski ve maliyet unsurlarına göre kendileri karar verecek.

YENİ YILDA 2-5 TL ARASINDA ZAM BEKLENİYOR

Düzenleme öncesi firmalarla görüşen Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin bu değişikliğe enflasyonla mücadele gereği gittikleri mesajını verdikleri, mesaj doğrultusunda firmaların zam oranlarını minimumda tutmaya çalışacakları ifade ediliyor. Yeni yılda sigara fiyatlarına 2-5 TL arasında zamların gelmesi bekleniyor.