Sigarada Vergiler Değişti: ÖTV İndirildi, Maktu Vergi Artırıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı %57'den %53,5'e indirilirken, paket başına maktu vergi tutarı 5,7424 TL'den 7,8 TL'ye çıkarıldı.

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Sigarada Vergiler Değişti: ÖTV İndirildi, Maktu Vergi Artırıldı

Sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için sigara üzerinden alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarları yeniden belirlenerek sigaranın vergileme yapısında değişikliğe gidildi. Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

ÖTV İNDİRİLDİ, MAKTU VERGİ ARTTIRILDI

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, sigaranın enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için sigara üzerinden alınan nispi vergi indirildi, maktu vergi artırıldı.

Böylece sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı.

Sigarada Vergiler Değişti: ÖTV İndirildi, Maktu Vergi Artırıldı - Resim : 1

Vergileme yapısındaki bu değişiklik, bütçede herhangi bir gelir kaybı olmayacak şekilde düzenlenirken, sigaranın çarpan katsayısını 5,17'den 4,38'e indirmiş oldu. Böylece sigara firmalarının 1 birimlik maliyet artışını karşılamak için sigara fiyatlarını 5,17 lira değil 4,38 lira artırmaları yeterli olacak.

Düzenlemeyle enflasyonla mücadele kapsamında maliyet artışlarının daha az fiyat değişikliklerine yol açması amaçlandı.

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